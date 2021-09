Gatta tricolore e il suo bellissimo cucciolo di un mese cercano casa: "Fate presto. Non le vogliono"

Giovane mamma gatta tricolore, molto bella e inesperta, alla sua prima gravidanza, ha partorito, in un giardino privato, il suo unico cucciolo, molto carino, bianco e rosso, che adesso ha circa 1 mese, un vero gioiellino. "Possono rimanere per pochi giorni, perchè le persone cominciano ad essere intolleranti. Si cerca casa per queste povere anime. Si trovano in provincia di Napoli, ma per una buona adozione si spostano anche fuori regione. Si adottano a famiglie consapevoli e responsabili, microcippati, previo controllo preaffido e disponibilità a post affido e contatti nel tempo", spiega Tullia Colombo.

Per contatti 3470577551, dopo le 18,00.