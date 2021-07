Cercasi famiglie per quattro gattini (FOTO E VIDEO)

Famiglia cercasi per quattro gattini. A lanciare l'appello attraverso Napolitoday è Annalisa, residente a Boscotrecase, che qualche settimana fa ha trovato una sorpresa nel giardino di casa: "Una gatta randagia si è nascosta nella siepe del mio cortile e ha partorito una cucciolata. Purtroppo io ho in casa già cinque mici e non ho la possibilità di accogliere anche loro".

In queste settimane, Annalisa si è presa cura dei nuovi arrivati: "Alcuni avevano un'infezione agli occhi e li ho curati con antibiotico e impacchi di acqua calda. Adesso stanno meglio, ma credo che due non vedano bene. Forse sono ipovedenti o addirittura ciechi. Spero che qualcuno possa adottarli, anche separatamente, perché da un momento all'altro potrebbero scappare dal giardino e andare in strada, dove può capitare di tutto. Fino a pochi giorni fa, infatti, erano in cinque, ma dalla sera alla mattina uno di loro è sparito e non lo abbiamo più ritrovato".

I gatti sono in saluti e già svezzati. Chiunque volesse informazioni può contattare il giornale, inviando un messaggio alla nostra pagina Facebook.