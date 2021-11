Come candidarsi e diventare Garante per gli animali

Solo qualche mese fa a Somma Vesuviana era stato approvato il Regolamento a tutela degli animali che vieta la macellazione di animali anziani non più abili al lavoro e l'offerta di animali come premio oltre a fissare regole molto severe per la compravendita di animali esotici e a prescrivere sanzioni per l'abbandono. Nella cittadina arriva adesso il Garante per gli animali: “Lo avevamo annunciato ed ora è realtà - annuncia Rosalinda Perna, assessore al Randagismo del Comune di Somma Vesuviana - l’avviso pubblico è stato affisso sul sito del Comune e dunque è possibile presentare la candidatura. Sarà un organo monocratico, nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto e designato tra associazioni animaliste, liberi cittadini (con comprovata esperienza in materia di diritti degli animali) o guardie zoofile che risultano iscritte in Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania ed operanti sul territorio comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio Veterinario della competente Asl. La carica di Garante viene assunta a titolo gratuito ed avrà una durata biennale. Metteremo in campo anche attività di promozione e sensibilizzazione alla tutela degli animali, di ricezione di segnalazioni, di collaborazione con le associazioni animaliste e con i medici dell’ASL e di monitoraggio delle condizioni degli animali sul territorio”.

L’istituzione del Garante degli Animali è stata fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno: “il Garante a tutela degli animali avrà il preciso compito di tutelare gli animali dandoci anche una grande mano nella soluzione di problematiche territoriali. In questo modo potremo rendere ancora più dignitosa la vita degli animali che sono fondamentali anche nella tutela dell’ecosistema e dunque dell’ambiente in cui viviamo”.