Fusa da record: il premio vinto dalla gatta Bella

Il miagolio è il suono che per primo associamo ai gatti. Ma ce n'è un altro, ancora più profondo e intimo, che soltanto chi ha un amico felino in casa può conoscere: le fusa. Un sordo brontolio, solitamente indice di benessere, con cui la gatta Bella è riuscita conquistare il Guinness dei Primati, per la categoria "fusa più forti del mondo" tra gli esemplari domestici ancora in vita.

Fusa da record: il premio per la gatta Bella

Come mostrano le immagini pubblicate sui social, un rappresentante ufficiale del Guinnes World Records, si è recato ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, in Inghilterra, per misurare le fusa di Bella, una gattona di 14 anni che per l'occasione ha fornito una grande "performance", comodamente seduta sul suo cuscino preferito. Come riportato dalla Bbc, la gatta ha emesso un suono di "54,6 decibel molto simile a quello di un bollitore sul fuoco e non molto lontano da quello di una lavatrice". L'impresa di Bella è stata registrata con l'aiuto di un tecnico del suono, che è riuscito a isolare le fusa della gatta dagli altri suoni. "Siamo entusiasti e orgogliosi di questo risultato - ha raccontato la proprietaria di Bella, Nicole Spink -. Ci siamo accorti delle sue fusa fuori dal normale da subito, pensate che di solito dobbiamo alzare il volume della televisione per riuscire a seguire i programmi se Bella è nei paraggi".

Dave Wilson, il giudice ufficiale del Guinness World Records ha assistito con entusiasmo alla prova: "È molto emozionante quando c'è il potenziale di un nuovo record mondiale. Aspettavamo con impazienza la possibilità di vedere Bella". Per registrare al meglio il suono emesso dalla gatta è stato utilizzato un particolare fonometro posizionato a un metro di distanza dall'animale a un metro dal suolo. La gatta si è poi posizionata sul suo morbido cuscino e, dopo qualche dolce carezza, ha iniziato con il suo "concerto" da record.

Gli altri gatti da record

A Bella e alla sua proprietaria è stato così consegnato il premio che, come detto ad inizio articolo, spetta alle fusa più forti del gatto ancora in vita. Il titolo "generale" delle fusa più rumorose appartiene ad altri due gatti, Smokey e Merlin, purtroppo scomparsi. Nel 2011, Smokey, di proprietà di Lucinda Ruth Adams a Northampton, nel Regno Unito, è stato registrato mentre faceva le fusa a un livello di 67,8 decibel, ben 13,21 più forte di Bella. Quattro anni più tardi, nel 2015, è stata la volta di Merlin, gatto di proprietà di Tracy Westwood nel Devon, nel Regno Unito, che ha eguagliato il record di Smokey. Nonostante i giorni delle loro fusa siano purtroppo finiti da diversi anni, Smokey e Merlin sono ancora co-detentori del record.

