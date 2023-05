Un appello a tenere in casa stasera e nei prossimi giorni i propri animali domestici è stato lanciato, ai cittadini partenopei, dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, Aidaa.

"Ogni anno nella notte di Capodanno sono centinaia gli animali domestici che scappano e molti quelli che muoiono o comunque non fanno ritorno a causa dei botti di Capodanno solo nella città di Napoli e per stasera – spiegano da Aidaa – o comunque quando il Napoli conquisterà lo scudetto, si prevede il ripetersi si una situazione a rischio uguale se non superiore a quella di Capodanno".