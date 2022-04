Storia di Ghibli: portato in canile da cucciolo, da 6 anni aspetta con il muso tra le sbarre qualcuno disposto a volergli bene

Ghibli è entrato in canile circa 6 anni fa: era un cucciolo di pochi mesi ed era stato aggredito. "Nel corso degli anni ho lanciato tantissimi appelli nella speranza di poter regalare la libertà a questa povera anima" racconta trattenendo a stento l'emozione Rosa, anima e cuore di Angeli a 4zampe - adozioni.

"Quando ho visto Ghibli per la prima volta era un cucciolo piccolissimo edavvero molto bello, con quei suoi dolcissimi occhi neri. E' dolce, educato e affettuosissimo".

Quando qualcuno si avvicina alla rete del box, gli occhi di Ghibli sembrano accendersi e se si posa la mano lui inizia a leccarla e poi abbassa il capo in attesa di una carezza: è la sua disperata richiesta di aiuto.

"Il tempo è passato, Ghibli adesso è un cane adulto di circa 40 kg e la dolcezza dei suoi occhi è velata di una grande malinconia" dice Rosa.

Il sogno di Ghibli

Nonostante gli anni di solitudine, Ghibli nell'animo è rimasto un cucciolo che sogna ancora di venire fuori da quel freddo box che è diventato la casa e la sua prigione. Sogna carezze e coccole, qualcuno con cui condividere i giorni, passeggiare sull'erba, o rincorrere una palla.

Ghibli sogna di poter sapere cosa significa addormentarsi nel calore di una famiglia, con una carezza.

"Forse quelle sbarre non si apriranno mai per regalare la libertà a questa povera creatura, ma io continuo a sperare che possa succedere. Ghibli è così bello, è un cane che può regalare tantissimo amore a chi con generosità vorrà adottare un cane adulto. Deve esserci qualcuno disposto a far diventare realtà il sogno di Ghibli", dice Rosa,

Ghibli è microcippato e castrato, si trova in provincia di Napoli, ma per una buona adozione può spostarsi anche fuori regione.

Per contatti 3470577551 (è gradito un messaggio di presentazione WhatsApp)