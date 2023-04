Dopo 50 anni in cattività verrà liberata Lolita, l'orca "più sola del mondo"

È stata tenuta in cattività per oltre 50 anni, ma ora Lolita sarà finalmente liberata. Questo enorme mammifero marino di 2.268, conosciuto anche con il nome dei nativi americani Tokitae, lascerà l'acquario della Florida in cui è stata rinchiusa fino ad ora per essere portata entro due anni in un habitat oceanico nel Pacifico nord-occidentale.

La decisione ha fatto seguito a un rapporto federale del 2021 che accusava il parco di gravi violazioni nei confronti dei mammiferi marini, il che ha portato all'arrivo di una nuova proprietà. Da decenni gli attivisti sostengono che Lolita è troppo grande per la vasca in miniatura in cui vive, che è profonda solo sei metri e larga appena 10. Il gruppo animalista Peta ha dichiarato che la vita di Lolita è stata "un incubo vivente" e ha chiesto di non farle fare la fine del suo compagno, Hugo, morto per aver sbattuto ripetutamente la testa contro le pareti della vasca. La storia di Lolita, denominata l'orca più sola del mondo, è stata resa famosa grazie al documentario Blackfish del 2013, che ha messo in luce le terribili condizioni in cui vivono in cattività questi animali che in natura sono molto sociali e vivono in grandi gruppi e percorrono chilometri ogni giorno.

La decisione di rilasciare finalmente l'orca arriva dopo che l'acquario ha raggiunto un accordo con dei gruppi animalisti, tra cui l'associazione no-profit Friends of Lolita. L'orca, di 57 anni e che pare sia in depressione, è stata ritirata dalle esibizioni l'anno scorso, quando la proprietà dell'acquario è cambiata. È stata catturata a circa quattro anni nel 1970 in un'insenatura al largo di Seattle e ha trascorso decenni a esibirsi per le folle paganti prima di ammalarsi.

Un'orca che si ritiene essere sua madre, chiamata Ocean Sun, continua a nuotare libera con altri membri del loro clan, noto come L pod, e si stima che abbia più di 90 anni. Questo ha dato ai sostenitori del suo rilascio l'ottimismo che Tokitae potrebbe ancora avere una lunga vita in natura. "È un passo avanti verso il ripristino del nostro ambiente naturale, per rimediare a ciò che abbiamo rovinato con lo sfruttamento e lo sviluppo", ha dichiarato Howard Garrett, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo animalista Orca Network, con sede a Whidbey Island, nello stato di Washington.

Secondo il Miami Herald, il piano per riportare Lolita nel suo habitat naturale richiede l'approvazione federale. La sua liberazione potrebbe richiedere dai 18 ai 24 mesi e il costo potrebbe raggiungere i 20 milioni di dollari. Il piano prevede di trasportare l'animale in aereo in un santuario oceanico nelle acque tra Washington e il Canada, dove inizialmente nuoterà all'interno di una grande rete mentre addestratori e veterinari le insegneranno a pescare e vivere in autonomia.

Articolo originale su Today.it