David Teie e la musica per gatti: funziona e lo conferma uno studio

David Teie nel 2008 scrisse due canzoni che sono diventate dei grandi successi nelle classifiche di musica per gatti. Stiamo parlando di "Rusty's Ballad" e "Cozmo's Air" due canzoni, secondo uno studio pubblicato a febbraio su Applied Animal Behavior Science, hanno suscitato risposte positive nel 77% dei gatti.



Questo è stato il primo studio a dimostrare che i gatti rispondono alla musica; sembra, infatti, che questi felini rispondano alla musica se è adeguatamente progettata e trasmessa nel linguaggio felino.



Nelle sue primissime canzoni per gatti, oltre alle fusa musicali, Teie aveva incluso parti di violoncello semplicemente per rendere la musica appetibile alle orecchie umane. Il risultato fu musica ariosa e calma per gli amici felini.



L’incursione di Teie nella composizione di musica per gatti non ha sorpreso i suoi colleghi della National Symphony Orchestra. Esperto violoncellista, Teie ha iniziato a scrivere musica per animali nel 2003 per dimostrare la sua teoria universale: ossia, l'idea che la musica attinga direttamente al nostro nucleo emotivo remixando i suoni nel nostro cervello in via di sviluppo già nel grembo materno.



Non è una coincidenza, dice Teie, che il battito cardiaco di nostra madre abbia all’incirca lo stesso ritmo della musica che troviamo rilassante, e che i nostri strumenti preferiti, come il violino, tendano a fluttuare intorno all’estensione della sua voce.

Questo vale anche per altri animali, ma i dettagli possono cambiare, ha ipotizzato Teie. Ad esempio, con le loro voci acute e il polso veloce, le scimmie rispondono meglio alla musica che è un po' più alta e più veloce della musica per gli umani.



Per testare questa teoria, Teie ha collaborato con il professore di psicologia dell'Università del Wisconsin Charles Snowdon e ha provato un po' della musica delle scimmie su una colonia di tamarini dal mantello di cotone. Sorprendentemente, ha funzionato: le scimmie si sono rilassate ascoltando le melodie più tranquille che Teie ha scritto per loro, e hanno saltato quando i ricercatori hanno suonato "musica da ballo".



L’obiettivo di Teie è comporre musica per diversi gruppi di animali e, per questa ragione, ha deciso di dare vita a un intero album di musica per gatti dal titolo Music for cats.

