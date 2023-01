Salvata mentre vagava terrorizzata tra le auto, adesso Lilly ha bisogno di una casa

L'hanno avvistata terrorizzata tra le auto che sfrecciavano. Solo la determinazione, il coraggio e l'esperienza di Angeli a 4 zampe - Adozioni ha consentito di metterla in salvo. Lilly, deliziosa cagnolina di circa 10 mesi per neanche 9 chili di peso, è stata abbandonata. Condannata a morte da qualcuno di cui si fidava. "E' davvero molto carina, affettuosa, tenerissima", ci spiega Rosa, cuore e anima di Angeli a 4 zampe - adozioni.

Pelo fulvo semilungo, microcippata e sterilizzata, si trova in provincia di Napoli "ma per una buona adozione si sposta ovunque - dice Rosa - speriamo in qualcuno che si innamori del suo sguardo tenero e le dia una famiglia" (per info: 3470577551- tramite messaggio WhatsApp).