Mia, da regalo di Natale all'abbandono in una discarica

Mia con ogni probabilità è un "regalo di Natale", arrivata in una casa durante le feste.

All'inizio, come ogni regalo nuovo, deve essere stata al centro dell'attenzione, poi chi l'ha ricevuta deve essersi reso conto che un cane non è la stessa cosa di un peluche da accarezzare distrattamente se e quando se ne ha voglia: ha bisogno di bere e mangiare e anche di essere accompagnato a fare i suoi bisogni.

Così ha deciso di sbarazzarsi di lei nel modo più vile e ignobile.

L'ha messa in auto e poi l'ha scaricata come un giocattolo rotto, in strada, alla periferia di Napoli, pur sapendo che in quel modo la stava condannando a morte certa: sotto un'auto o, peggio, di freddo e fame.

Dolce, coccolosa e impaurita Mia è rimasta per giorni, ferma, al freddo, senza cibo, aspettando, fino a quando non è stata notata dai volontari di Angeli a 4 zampe - adozioni, che l'hanno tratta in salvo. "Mia ha circa un anno. E' davvero carina e molto tranquilla - spiegano gli angeli a 4 zampe - è di taglia contenuta: pesa 11 kg e non crescerà ulteriormente".

Rifocillata, tranquillizzata, sterilizzata e microchippata, Mia ora si trova in uno stallo temporaneo dove non può restare a lungo.

Si cerca per lei una famiglia disposta a volerle bene come merita. E' a Napoli ma per una buona adozione, nello stile degli Angeli a 4 zampe, si porta anche fuori regione (per info 347 0577551. È gradito un messaggio di presentazione WhatsApp)