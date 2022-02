La sua proprietaria perde lavoro e casa: "Salvate la mia Zoe, non fatela finire in un canile"

Zoe è una cagnolina dolcissima e affettuosa, ubbidiente e abituata alle regole di casa. Adora lasciarsi accarezzare e giocare.

Adottata piccolissima, la sua vita sembrava perfetta, ma tutto è finito in una manciata di giorni: la sua umana, infatti, ha perso il lavoro e adesso deve anche dire addio alla casa.

La "Mamma" di Zoe ha provato in mille modi, ma dove è costretta a trasferirsi proprio non può tenere Zoe con sé. Così lancia un appello disperato ai nostri lettori: "Vi prego, aiutate la mia Zoe! Non fatela finire in un canile".

La richiesta di aiuto è urgente: "Ho davvero poco tempo per trovarle casa - spiega la "mamma" di Zoe - Morirà di tristezza e solitudine se finisce nel box di un canile. Vi prego, aiutatela!"

Zoe ha 1 anno e mezzo, ed è di taglia medio-piccola: pesa infatti circa 14kg.

Vaccinata, sterilizzata e microchippata, va d'accordo con i suoi simili ed ama i bambini "Si trova in provincia di Napoli ma per una buona adozione, arriva in tutta Italia", spiegano i volontaridi Angeli a 4 zampe -adozioni, che stanno provando ad aiutare Zoe e la sua mamma (info 3470577551, tramite messaggio su Whatsapp)