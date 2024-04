Lasciati a morire vicino ad una superstrada, cuccioli meravigliosi cercano casa

5 cuccioli meravigliosi di pochissimi giorni sono stati abbandonati nei pressi di una strada a scorrimento veloce, in mezzo al niente, condannati a morte certa. Della madre nessuna traccia. Probabilmente morta nel tentativo di trovare cibo o separata dai cuccioli.

I cagnolini sono stati messi in sicurezza, al caldo, rifocillati e anche sverminati. Ad occuparsi di tutto Marilina che quando li ha visti non ci ha pensato due volte a prenderli e a portarli con sé e adesso sta facendo l'impossibile per trovare la loro "forever home": una famiglia per sempre.

A cercare casa è una femminuccia che pesa poco più di 1,5 kg e 3 maschietti, tutti intorno ad 1kg di peso. Saranno una futura taglia medio/grande. Sicuramente sono tutti tenerissimi, dolcissimi e morbidissimi.