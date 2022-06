La sua padroncina non c'è più e per Shana si aprono le porte del canile

Shana è una bellissima, dolcissima cucciolona mix Labrador di circa 10 mesi, salvata dalla strada ed adottata quando aveva una manciata di giorni.

Purtroppo la sua padroncina non c'è più. E non ci sono neanche parenti o amici disposti a farsi carico di lei.

Da quando la sua padroncina se ne è andata, Shana non si muove da un angolo vicino alla porta di casa. Non sa che chi aspetta non può più tornare né che sta per essere portata in un canile perché la casa tra pochi giorni sarà svuotata di mobili, abiti e suppellettili e saranno cambiate le serrature. Lei che era abituata alla dolcezza e all'amore è rimasta completamente sola e indifesa.

"Ha bisogno con urgenza di qualcuno disposto a volerle bene - spiega Rosa di Angeli a 4 zampe - adozioni - E' una taglia media, va d'accordo con gli altri cani, buonissima e coccolosa con gli umani. Salviamo questa povera anima da un destino di solitudine, senza amore".

Shana si adotta a famiglie consapevoli e responsabili (info: 347 05 77 551. È gradito un messaggio di presentazione WhatsApp)