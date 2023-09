Cercasi casa per Nuvola: finirà in canile perché la sua padrona si è ammalata e nessuno può accudirla.

Nuvola è una meravigliosa e dolcissima cucciolona di circa 15 mesi. Mix Labrador con due occhi neri favolosi, era stata adottata un anno fa ma la sua padrona si è ammalata e adesso non c'è nessuno che possa accudirla. "È necessario trovare una famiglia per questa povera anima", spiega Rosa di Angeli a 4 zampe - adozioni che da anni lavora sul territorio per trovare casa ai cuccioli più fragili e indifesi.

Vaccinata e microcippata, abituata a stare in casa, affettuosa, giocherellona e di grande compagnia, Nuvola si trova adesso in stallo provvisorio in provincia di Napoli, ma per una buona adozione e si sposta anche fuori regione (contatti: 347 0577 551. È gradito messaggio di presentazione su WhatsApp)