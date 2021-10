Cosa non fare mai quando dai da mangiare al tuo cane o gatto

In occasione della Giornata Mondiale dell'alimentazione, l’Ente Nazionale Protezione Animali propone una serie di consigli sull’alimentazione di cani e gatti. Secondo l’ultimo rapporto Assalco -Zoomark 2020 gli italiani hanno speso per cani e gatti 2 miliardi e 78 milioni di euro, na non è sempre facile districarsi tra le tante possibilità offerte dal mercato del pet food e anche chi sceglie le diete naturali deve fare comunque attenzione alla scelta delle materie prime e al bilanciamento degli alimenti. “La stessa attenzione che abbiamo quando scegliamo di cosa nutrirci dovremmo metterla anche quando si tratta dei nostri pet", dice infatti Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa.

Dieta: no al fai da te

La dieta incide sulla qualità della vita, per questo è importante che sia ben calibrata e studiata da un professionista, evitando il fai da te. Dunque è importante rivolgersi a biologi e i veterinari specializzati.

Occhio ai carboidrati

Per un cane, in generale, un pasto bilanciato dovrebbe prevedere il 70% di proteine animali, 20% verdure e frutta e massimo 10-15% di carboidrati come riso o patata.

Da evitare pane e pasta, o riso soffiato che sono carboidrati ad alto indice insulinico e glicemico. Vanno invece aggiunti gli omega 3 e 6.

Gli errori più comuni, rigorosamente da evitare:

Ecco gli errori più comuni individuati dall'Enpa che vanno assolutamente evitati per salvaguardare la salute dei nostri pelosi: