Nasce il Domitia Point, primo spazio della costa a nord di Napoli dedicato all'ambiente

Questo sabato 23 aprile, alle 11, lo storico Lido Varca d?Oro inaugura il Domitia Point: si tratta del primo spazio permanente della costa a Nord di Napoli dedicato alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

La giornata sarà aperta, alle 9.30, da un incontro su “Rifiuti spiaggiati: che fare?” moderato dalla cronista Marilù Musto con Salvatore Trinchillo vicepresidente nazionale sindacato italiano balneari, Giovanni Sabatino presidente dell'Ente riserve costa Licola-Volturno, Francesco Todisco commissario del Consorzio bonifica Volturno, Domenico Musto della sezione Ambiente Commissione bicamerale ecomafie, Michele Pellegrino comandante della Capitaneria di porto di Castel Volturno e Francesco Balato giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ci sarà quindi un focus sulle tartarughe, perché proprio in questa zona sorge un habitat protetto per far nascere e crescere i cuccioli di Caretta caretta. E infine tanto divertimento open air per grandi e piccini