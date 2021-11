Tre tenerissimi coniglietti in cerca di casa

Tutto inizia con una famiglia che sceglie una coniglietta come animale da compagnia, ma poi deve trasferirsi e quindi l'affida ad un conoscente che la sistema alla meglio e, per rendere più confortevole il soggiorno, decide di prendere anche un coniglietto. Inevitabile che il numero dei coniglietti aumentasse: adesso, infatti, sono cinque e i 3 cuccioli hanno un disperato bisogno di trovare un amico umano che li adotti: basta scrivere su Facebook a Nicola Campomorto, esperto nel salvataggio e salvaguardia di animali domestici e selvatici, autore delle foto dell'articolo.

Come gestire un coniglietto in casa

Dolci, socievolissimi e teneri, i conigli da compagnia sono facili da gestire in casa.

Per i primi tempi il coniglietto dovrà starà in una sola stanza, dove sceglierà il "suo" angolo per i "bisognini" nel quale andrà posizionata la lettiera, uguale a quella per i gatti.

Non appena il coniglio avrà imparato a utilizzare la lettiera, potrete lasciarlo girare per casa sotto la vostra supervisione: i conigli infatti adorano rosicchiare qualsiasi cosa, ma rendere l'ambiente domestico prova di coniglio è più facile di quanto si potrebbe pensare: basta coprire i fili elettrici con una rete metallica e rimuovere o alzare da terra tutto ciò che può essere pericoloso per lui, come ad esempio i detersivi o le piante tossiche.

Il coniglio avrà bisogno di una gabbia, abbastanza grande da consentirgli di muoversi senza difficoltà, in cui trovare rifugio e riposare, ma anche essere rinchiuso all'occorrenza. Attenzione: il fondo dovrà essere sempre ben tappezzato con fieno o tappetini, per evitare che le zampette del coniglio restino incastrate nella griglia e si spezzino.

Non dimenticate mai di dare acqua fresca al vostro amico e una copertina per rendere più confortevole e caldo il suo riposo.