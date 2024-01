Balene e alieni: qual è il legame? La risposta in uno studio

In un recente studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed PeerJ, un gruppo scienziati dell’UC Davis, dell’Alaska Whale Foundation e del SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) hanno collaborato per riuscire a comunicare con le balene.

Il team ha avuto una conversazione di 20 minuti con una megattera nella sua lingua. Quello che è successo è stato davvero straordinario.

Lo studio

Gli scienziati hanno navigato su una barca al largo delle coste dell'Alaska e hanno trasmesso quella che viene chiamata una "chiamata di contatto" nell'oceano per vedere se qualche balena avrebbe risposto.



Le chiamate di contatto sono simili a un saluto umano, e le balene le usano per chiamare altre balene o per farsi sapere a vicenda dove si trovano.



Gli scienziati hanno emesso la stessa chiamata di contatto 36 volte diverse a intervalli variabili, e le balene hanno risposto alla chiamata ogni volta, rispettando anche gli intervalli.



Gli scienziati hanno, quindi, affermanto che:

"Crediamo che questo sia il primo scambio comunicativo tra esseri umani e balene nella 'lingua' delle megattere".



Ma cosa c'entra questo con il parlare con gli alieni?



Secondo i ricercatori il comportamento delle balene potrebbe essere simile a quello con cui le razze aliene intelligenti potrebbero cercare l'umanità.

Comunicare con gli extraterrestri

Se gli extraterrestri sono là fuori, e ci inviano segnali cercando di comunicare, potremmo non sentirli; quindi, perfezionando questi filtri intelligenti, gli scienziati potrebbero usarli per identificare segnali provenienti dallo spazio nel tentativo di stabilire il primo contatto con una razza aliena.



La ricerca sta anche testando l’idea se la vita aliena possa o meno cercarci per comunicare con noi.



Gli scienziati sperano, inoltre, che un lavoro simile possa essere svolto con altri animali intelligenti sulla Terra, inclusi altri cetacei come i delfini, i carnivori che cooperano per cacciare e altre specie altamente sociali come suricati ed elefanti.

Articolo originale su Today.it