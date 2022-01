7 giorni nei canili della Campania: la nuova avventura di @viaggiaredasoli

il 72% dei cani presenti nei canili rifugio si trova nel Sud Italia, dove la situazione per i pelosi resta davvero critica tra sovraffollamento delle strutture e mancanza di cibo e risorse destinate agli animali in stallo. A rendere noti i dati la tech company italiana Amusi, nata lo scorso settembre con l’obiettivo di innovare il settore del petfood attraverso un'inedita combinazione di tecnologia, qualità degli ingredienti e attenzione agli animali, che ha deciso di sostenere l'iniziativa della bella influencer Francesca Di Pietro, conosciuta su Instagram come @viaggiaredasoli.

@viaggiaredasoli

Francesca Di Pietro ha annunciato sui social che la sua prossima avventura consisterà in un viaggio in canili e oasi del randagio del Sud: l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e informare sulle adozioni. Il tour, in particolare, vedrà Francesca impegnata per sette giorni in sette diversi canili tra Lazio e Campania: “Ogni giorno tantissimi cani vengono abbandonati dai loro padroni - spiega Francesca - perché non se ne possono più prendere cura o perché è arrivato a casa un bambino e non si ha più il tempo per il proprio animale”.

Amore per sempre

Il tour inizia a gennaio e non a dicembre affinché l’adozione e l’aiuto nei confronti degli animali non sia un gesto sporadico o occasionale, dettato dallo spirito delle feste natalizie.

7 giorni per 7 canili

L’iniziativa è accompagnata da una raccolta fondi destinata all'acquisto di cibo per cani: il ricavato sarà devoluto interamente ai sette canili coinvolti che sono