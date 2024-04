Non ha nome né casa: è il cane più dolce del mondo e rischia la vita

È il cane più dolce del mondo: non abbaia, è ubbidiente, tranquillo, affettuosissimo. Non ha nome né casa e ha disperatamente bisogno di qualcuno disposto a volergli bene. La sua storia non la conosce nessuno, ma è chiaramente un cane abituato a stare in casa e ad interagire con le persone.

È stato salvato dalla strada, non aveva microchip. Chi lo ha raccolto non può tenerlo e lancia un appello accorato a chi ha buon cuore e vuole un amico per la vita. Impossibile restare indifferenti a quegli occhioni.

Ha poco più di 2 anni ed è un cucciolone affettuosissimo che sa come ricambiare coccole e attenzione. Per info rivolgersi scrivendo via Whatsapp all'avvocato Giovanna Russo (3393482620)