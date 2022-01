Storia di Kira che da mesi aspetta chi non può più tornare

Sono mesi che Kira, dolcissima cagnolina di circa 2 anni, guarda la porta del box in cui è stata rinchiusa per tenerla lontana dai pericoli della strada.

Socievole e affettuosa, amante delle coccole di cui non è mai sazia, Kira aveva un padrone che si è ammalato e non ha più potuto prendersi cura di lei. La speranza dei volontari di Angeli a 4 zampe che le hanno trovato uno stallo era che il carattere dolce e la tenerezza di Kira le facessero trovare presto una nuova famiglia. Ma così non è stato.

Kira è sempre più triste: ha bisogno di coccole molto più che di un riparo e del cibo: nel box piange per richiamare l'attenzione e si calma solo quando vede arrivare qualcuno.

Decisamente bella, mantello tigrato, mix molossina di taglia media per poco più di 15 kg, Kira ha conservato un carattere da cucciola: "ha davvero bisogno di una famiglia, di calore, di coccole" spiegano i volontari di Angeli a 4 zampe.

A causa del trauma che ha vissuto, è decisamente sconsigliata la convivenza con altre femmine, maschi dominanti e, soprattutto, gatti che a Kira proprio non piacciono.

Microcippata e sterilizzata, si trova in provincia di Napoli, "ma per una buona adozione - spiegano gli Angeli a 4 zampe - si sposta anche fuori regione" (contatti 3470577551, dopo le 18,00 - anche WhatsApp).