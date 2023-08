Cane abbandonato 'adottato' dai bagnanti: "È un buongustaio, mangia polpette e ragù"

Chanel è un cane che è stato abbandonato sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio. Per sua fortuna è stato adottato e viene ogni giorno coccolato dai bagnanti che se ne prendono cura con amore. Si tuffa in mare e gioca con tutti, e secondo i bagnanti è un cane buongustaio, ghiotto di polpette e carne del ragù che gli vengono puntualmente offerti dai presenti a ora di pranzo.

"Mi auguro che venga adottato al più presto e riesca a trovare una nuova casa dove vivere circondato da affetto dopo il trauma che ha subito", racconta, in una nota, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha fatto visita sulla spiaggia al cucciolo, ringraziando chi si sta prendendo cura di lui.

"Anche questa storia - rimarca Borrelli - testimonia quanto grave sia la situazione degli abbandoni degli animali, in particolare nei mesi estivi, con il moltiplicarsi delle segnalazioni che riceviamo. Una barbarie senza sosta che bisogna arginare in ogni modo. A partire dalla previsione di pene più severe per chi abbandona e dalla previsione di maggiori controlli sul territorio, attività - conclude il deputato - che vede attualmente coinvolti i militanti di Europa Verde".