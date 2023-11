Officina abusiva con cardellini in pieno centro storico sequestrata dalla Polizia Metropolitana

La Polizia Metropolitana questa mattina ha posto sotto sequestro penale e amministrativo un’officina per la riparazione di motoveicoli sita in pieno Centro storico di Napoli priva di ogni autorizzazione. Nel locale c'erano inoltre diverse gabbiette con dentro cardellini, come è noto specie protetta per la quale c'è particolare attenzione sul nostro territorio. Il possesso senza le necessarie autorizzazioni di questi uccellini, infatti, è punito penalmente. Gli uomini della Polizia Metropolitana, coordinati dal comandante Lucia Rea, hanno consegnato i cardellini ritrovati al CRAS-Centro di recupero degli animali selvatici dell’ASL Napoli 1 per le cure del caso.

I titolari dell'autofficina sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti pericolosi e scarichi non autorizzati, detenzione di specie protetta e furto di energia elettrica.