Paradiso degli uccellini era in realtà una trappola: la scoperta dei CC della Forestale

Come i cardellini, anche i volontari della Lipu e i carabinieri sono stati attirati da un doppio suono persistente. Hanno così scoperto, a Cicciano, un'area scoperta attrezzata in modo da essere un richiamo irresistibile per i volatili: una polla d'acqua fresca, semi sul terreno, alti girasoli per fare ombra e cardi. Ai carabinieri della Stazione Forestale di Marigliano e alle Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU di Napoli, però, non è sfuggito un telone verde collocato poco distante. Sotto era nascosto un uomo, un 68nne, con in mano un telecomando per azionare a distanza una trappola e catturare così tutti gli uccellini che si avvicinavano.

In una voliera erano stati raccolti gli esemplari già catturati: 5 cardellini e 2 verzellini che appartengono ad avifauna protetta.

Il 68enne è stato denunciato per furto venatorio e sanzionato per 400 euro. Gli uccellini sono stati liberati mentre l’attrezzatura utilizzata sequestrata