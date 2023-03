Canile lager a Qualiano: box ricolmi di escrementi e materiali ingombranti

11 cani di varie dimensioni, età e tipologie rinchiusi in altrettanti box tra materiali ingombranti ed escrementi.

I Carabinieri e il personale dell'Asl veterinaria Napoli Nord intervenuti in via Ripuaria, a Qualiano, li hanno trovati in condizioni terribili, con evidenti infezioni cutanee. Al proprietario del terreno dove sono stati rinvenuti gli animali, peraltro non registrati all’anagrafe canina, un 57enne incensurato di Giugliano in Campania, sono state elevate sanzioni per complessivi 3410 euro