Il canile del Comune cerca volontari. Come presentare le candidature

"La Collina di Argo" è un canile comunale, definito dall'amministrazione "dinamico" perché destinato all'accoglienza rotativa di cani destinati all'adozione. Per la migliore funzionalità del complesso, il Comune di Napoli ha annunciato che selezionerà volontari.

Come candidarsi

La domanda va presentata entro il 28 febbraio, attraverso il portale web del Comune di Napoli, compilando apposito modulo (https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47394) che indica anche i requisiti di base tra i quali, innanzitutto, aver compiuto 18 anni e poi, tra l'altro, essere disponibili a svolgere le attività a vantaggio degli animali presso la struttura, in via Janfolla; attivare una copertura assicurativa per danni a terzi ed eventuali infortuni, a proprio carico; partecipare al percorso di formazione ed informazione, con valutazione finale, pari a 10 ore di formazione in aula e 20 ore sul campo con tutoraggio; non aver subito condanne per abbandono, maltrattamento o uccisione di animali, etc.

I volontari saranno scelti in base ad un colloquio e seguiranno un corso di formazione curato dall’Asl Napoli 1.

La domanda, cui deve essere allegata copia del documento di riconoscimento, va inoltrata via mail a

tutela.animali@comune.napoli.it

tutela.salute@pec.comune.napoli.it

Il prossimo 2 marzo 2023 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 - presso la sede del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, in via Concezione a Montecalvario, n. 26 – Palazzetto Urban, si svolgeranno i colloqui conoscitivi volti ad individuare i potenziali volontari.