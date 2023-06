Mirtillo, sparito da Salerno più di un mese fa avvistato a Gragnano. L'appello della sua famiglia

Mirtillo è uno scricciolo di 15 anni, con gli occhi velati dalla cataratta. Dolcissimo, vivace nonostante l'età avanzata, è scomparso da oltre un mese da Caprecano, in provincia di Salerno. A lanciare l'appello è infatti SalernoToday che spiega che Mirtillo si trovava nel giardino della casa di famiglia, assieme ad altri due cani, quando è improvvisamente e misteriosamente svanito nel nulla. Per cercarlo, i proprietari, titolari della Pasticcia Cupcakeria di via Diaz, hanno chiuso per diversi giorni l'attività e hanno battuto tutto il territorio attorno alla casa, senza esito. E, nonostante i numerosi appelli fino ad ora nulla, nessuna traccia o notizia.

Qualche speranza arriva adesso dal napoletano dove, tra Gragnano e Castellammare di Stabia, qualche giorno fa sarebbe stato avvistato un cagnolino che potrebbe essere Mirtillo. "Risulta improbabile che l'amico di zampa, anziano e con la cataratta, possa essersi spostato dalla Valle dell'Irno fino alla provincia di Napoli, a meno che non sia trasportato lì da terze persone" spiega SalernoToday, ma i proprietari sperano che sia davvero lui e chiedono aiuto per riportarlo sano e salvo a casa "Chiunque lo avvistasse, per favore fermatelo e contattate Assunta al 3392238705.