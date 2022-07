Caldo e afa: attenzione se avete uno di questi cani

I cani brachicefali - cioè che presentano un cranio che ha un diametro trasversale più sviluppato rispetto a quello longitudinale, con testa rotondeggiante e muso schiacciato - come Carlini e Bulldog ma anche Cavalier King Charles, Bouledogue etc, sono particolarmente esposti ai rischi stagionali. La conformazione tipica di questi pelosi, infatti, li predispone a difficoltà respiratorie congenite e caldo, afa e sbalzi termici per loro possono rivelarsi particolarmente pericolosi, come evidenziano Federico Massari, presidente Scivac- Società chirurgia veterinaria, e Marco Melosi, presidente Anmvi- associazione nazionale medici veterinari, in un video informativo realizzato proprio per salvaguardare la salute di questi pet.

I segnali d'allarme

"Il russamento di fondo che caratterizza queste razze, spesso genera simpatia, ma va invece osservato con molta attenzione", avvisano i medici veterinari, in particolare se si verificano variazioni nel consueto ritmo di respirazione.

Una respirazione affaticata, infatti, può comportare reflusso, ripercuotendosi sull’apparato gastro-enterico e compromettendo appetito, digestione e stato di benessere complessivo

Anche un colore più scuro della lingua può essere un campanello d'allarme, soprattutto se il peloso ha fatto molta attività motoria o estato esposto a lungo a condizioni climatiche inadeguate, all’aperto o al chiuso.

Cosa fare

Ecco i consigli più importanti per salvaguardare la salute dei cani brachicefali