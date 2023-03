Jimmy ha tra i 3 e i 4 anni ed è dolcissimo oltre che davvero molto bello. È stato abbandonato sulla Statale. Lasciato a morire forse da un cacciatore: è un setter, tipico cane da fiuto, ma decisamente troppo buono per la caccia. Recuperato in condizioni critiche, disidratato e denutrito, dai volontari di Angeli a 4 zampe - adozioni, cerca qualcuno cui donare il suo grande cuore.

Adatto ai bambini per la sua indole docile e giocosa, chiede solo qualche carezza. "Questa povera anima si trova in provincia di Napoli - spiega Rosa, anima e cuore di Angeli a 4 zampe - adozioni - ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione". Jimmy è in adozione vaccinato, microcippato e castrato (WhatsApp. 347 05 77 551)