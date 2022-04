Storia di Lupo: ecco cos'è successo

Avevamo scritto che Lupo è un cane "grande"nel senso più pieno e vero di questo aggettivo: abbandonato, docile e dolce, equilibrato e mansueto, discreto, aveva adottato un piccolo meticcio, lasciato come lui in sttrada, alla periferia di Napoli. I volontari di Angeli a 4 zampe per più di un anno hanno vegliato su di loro, lanciando appelli disperati nel tentativo di trovare una famiglia o almeno uno stallo, ci hanno raccontato che Lupo accudiva e proteggeva il cucciolo, lo teneva lontano dalle auto, lo riscaldava con il suo corpo e a lui dava i pezzi di cibo migliori. Poi il cucciolo si è ammalato ed i volontari hanno dovuto ricoverarlo. Così Lupo era rimasto in strada da solo, sempre più triste, come spento.

Foto Angeli a 4 zampe - adozioni

La favola di Lupo

Attraverso il nostro giornale avevamo lanciato un appello. "Lupo ha bisogno di qualcuno, qualcuno "grande" come lui, qualcuno che abbia il cuore generoso come il suo e sappia cosa significa davvero amare", avevamo scritto, ma nessuno sembrava farsi avanti. Poi la favola.

A Rosa, coordinatrice di Angeli a 4 zampe - adozioni è arrivata una telefonata da Roma. Una signora dalla voce gentile spiegava di aver visto la foto di Lupo aggiungendo "è il cane che aspettavo, è il "mio" cane".

L'incontro

L'incontro è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Napoli. Rosa attendeva un po' in ansia con Lupo al guinzaglio, accucciato ai suoi piedi. La signora è arrivata in auto con il figlio. Ha parcheggiato. Appena è scesa dall'auto Lupo si è alzato ed ha iniziato a scodinzolare e a dirigersi verso di lei. "So che può sembrare assurdo - ci dice Rosa - ma è stato come se l'avesse riconosciuta, come se la conoscesse da sempre. E così per lei. Si sono parlati con gli occhi, un dialogo intenso e commovente. Poi Lupo è salito in auto con lei, scodinzolando e continuando a riempirla di baci".

La signora preferisce conservare l'anonimato, ma abbiamo visto il video girato da Rosa e assicuriamo che è andata proprio così.

Lupo, adesso, finalmente, è a Casa. Una casa piena di amore, con un'umana che ha un cuore grande e generoso perché capace di guardare oltre le apparenze e vedere l'anima.