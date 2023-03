Cosa può fare l'amore: le immagini di un cane prima e dopo l'adozione

Jimmy è un bellissimo setter bianco/nero. Buono, dolcissimo, coccoloso, il suo proprietario lo aveva lasciato a morire sulla statale. Recuperato dai volontari di Angeli a 4 zampe - adozioni, sembrava che il suo destino fosse quello di restare per sempre in un canile. Invece, grazie alla tenacia di Rosa che ha sempre creduto nella possibilità di una "forever home", una vera casa e per sempre, per lui, alla fine il miracolo si è realizzato. Jimmy è stato adottato. Le immagini di come era prima dell'adozione e come è adesso che ha trovato l'amore, fanno stringere il cuore. Un grazie speciale a Rosa di Angeli a 4 zampe - adozioni e a chi ha adottato Jimmy per aver condiviso queste immagini con tutti noi