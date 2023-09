Scomparso Oscar, il cane scugnizzo dei Quartieri Spagnoli. L'appello disperato: "aiutateci a ritrovarlo"

Oscar è un dolcissimo scugnizzo peloso di circa 18 anni. Vive da sempre ai Quartieri Spagnoli, nei pressi di Piazzetta Maradona, dove si trova il murale e il tempio che Napoli ha innalzato per il Pibe de Oro. In zona lo conoscono tutti e sanno che è un cane indipendente, dolcissimo e molto socievole che dopo i suoi giri tra i vicoli torna sempre dalla mamma umana che da anni ha scelto come riferimento. Non ha il microchip, ma questo non significa che le persone della zona e la sua mamma in particolare non gli vogliano tantissimo bene e non siano disperati. Da ieri lo stanno cercando ovunque e hanno lanciato un appello via social: "da ieri alle 15.00 Oscar non è più rientrato a casa. Non è da lui sparire. Aiutateci a trovarlo. Oscar è vecchietto, ha molti acciacchi, ma non se ne sarebbe mai andato così perché è un cane buono. Condividete più che potete, magari qualche anima buona che lo ha visto potrà darci notizie!".

Oscar è un meticcio color marroncino e qualche striscia nera sul dorso, ha una macchia bianca dal naso fino al cranio "aiutateci a trovarlo. Chiamateci se lo vedete arriviamo ovunque" (Gina - 3298455668)