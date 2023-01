Antonio: il cagnolino che partecipa ai funerali e piange coi parenti del defunto

Antonio è un dolcissimo bastardino dai grandi occhi luccicanti e un'abitudine molto particolare: partecipa, con sincera commozione, ai funerali che si tengono nella Chiea di Sant'Antonio a Torre del Greco. Attenzione: Antonio non è assolutamente invadente, fastidioso o rumoroso. La sua è una partecipazione tanto sentita quanto discreta e commovente. Antonio infatti, più che capire, sembra proprio condividere - con inaudita empatia - il dolore che la perdita provoca ai parenti del defunto. E piange.

A notare il singolare comportamento di questo cagnolino è stato il giornalista Espedito Pistone che ne ha parlato a margine di un'intervista su fatti di cronaca per Studio Mattina, il morning show di Canale 9. Così ci abbiamo parlato per saperne di più: "Antonio vive nel cortile attiguo alla Chiesa di Sant'Antonio. Di lui si prende cura il parroco, don Raffaele Del Duca - ci racconta Espedito - accompagna l'arrivo della bara con il suo ululato, all'unisono con le campane a morto. La cosa singolare - precisa Espedito - è che Antonio ulula soltanto ed esclusivamente ai rintocchi delle campane a morto. Per il resto non abbaia mai". Quindi, con grandissima discrezione, all'uscita della bara va incontro alla famiglia del defunto per porgere le sue condoglianze, ma non si avvicina più di tanto a meno che qualcuno non lo chiami. Inutile dire che sono tanti quelli che si commuovono ricambiando la sua partecipazione così sincera e sentita con coccole e carezze.