Jimmy, lasciato a morire di fame e di freddo nella zona industriale, cerca urgentemente casa

Jimmy è un bellissimo setter, docile, ubbidente e buonissimo. Probabilmente apparteneva ad un cacciatore che, appena chiusa la stagione di caccia, lo ha scaricato come un rifiuto, per strada, nella zona industriale di Napoli, lasciandolo a morire di freddo e di fame.

Per il suo carattere dolce e affettuoso, qualcuno di buon cuore che non poteva tenerlo con sé gli aveva allestito una cuccia di fortuna nei pressi di un deposito, e gli portava da mangiare. Alcune persone del posto però hanno pensato bene di fare completamente a pezzi quella cuccia e di mandarlo via a calci e sassate. Jimmy è stato salvato, dopo una segnalazione, dai volontari di Angeli a 4 zampe, che lo hanno trovato bagnato e tremante.

Jimmy ha un'innata fiducia negli esseri umani, ama le coccole e desidera il calore di una casa e di una famiglia disposta a non tradirlo. "Ha circa 4 anni ed è docile come solo i setter sanno essere - spiegano i volontari di Angeli a 4 zampe - vaccinato, microcippato e castrato, si trova in provincia di Napoli, ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione. Questa povera anima ha bisogno di amore, la più potente delle medicine e anche la più difficile da trovare"

(info e contatti via WhatsApp al 347 05 77 551).