Storia di Dark, lasciato a morire di freddo a Natale: salvato ora cerca casa

E' restato fermo sotto la pioggia per un tempo interminabile. Tremava per il freddo, era indirizzito ma non si muoveva. Aspettava. Aspettava che tornassero a prenderlo. 8 mesi di puro affetto e tenerezza, Dark non riusciva proprio a capire che era stato abbandonato e condannato a morire di freddo o sotto una delle tantissime auto che percorrono la Circumvallazione esterna.

Dark è un mix labrador dolcissimo, affettuoso e giocherellone. Sicuramente è cresciuto in famiglia: infatti desidera il contatto con le persone e le coccole. Infinite le feste a chi gli si avvicina. "Ha bisogno urgentemente di una sistemazione - spiegano i volontari di Angeli a 4 Zampe - perché nel posto in cui si trova è davvero in grave pericolo: vaga a ridosso della strada a scorrimento veloce e alcune persone hanno già provato a fargli del male".



Foto Angeli a 4 Zampe

Dark si trova in provincia di Napoli, ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione. Per info Angeli a 4 Zampe Adozioni: 3470577551, dopo le 18,00, oppure mediante messaggio Whatsapp o Facebook.