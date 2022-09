Storia di Jimmy che guardando il mare ha pianto

Per Jimmy è stata davvero una giornata speciale: una passeggiata sulla spiaggia, accompagnato dai volontari di Angeli a 4 zampe - adozioni con altri cani salvati dalla strada e dalle sevizie. "Era felicissimo. Ha corso. Si è inebriato del vento e dei profumi del mare - racconta Rosa - poi si è fermato a guardare il mare e i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Piangeva. Non so se di nostalgia, felicità, o di tutte e due le cose, ma piangeva".

Jimmy è un cane di famiglia, che desidera il contatto con le persone, ama ricevere e fare le coccole.

Abbandonato alla periferia di Napoli, picchiato e ferito è stato salvato oltre un anno fa. "Spero che possa trovare adozione - dice Rosa - è un cane buonissimo che saprà rendere felice chi vorrà dargli una casa. Chiede solo qualche carezza. E' un giovanotto di circa 4 e mezzo anni, molto docile e dolce come solo questi cani sanno essere".

Vaccinato, microcippato e castrato, Jimmy si trova in provincia di Napoli, ma per una buona adozione gli Angeli a 4 zampe lo spostano anche fuori regione (messaggio su WhatsApp al 347 05 77 551)