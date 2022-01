Stagione di caccia 2021/22: oggi lo stop

Oggi, 31 gennaio, si chiude la stagione di caccia 2021/22: gli animali selvatici potranno finalmente avere qualche di mese di tregua e chi ama passeggiare nella natura non correrà il rischio di essere impallinato per errore dai cacciatori.

Nel frattempo gli ambientalisti fanno il bilancio, come sempre amaro: in tutta la Penisola non mancano infatti notizie di uccisioni illegali da parte di cacciatori di frodo. Soprattutto si segnala la vera e propria strage di uccelli acquatici compiuta da sei cacciatori di frodo: ben 350 gli animali abbattuti nella laguna di Grado, in Friuli Venzia Giulia.

Il primato italiano

Secondo dati Birdlife International, con 5,6 milioni di uccelli uccisi illegalmente ogni anno, l’Italia è la seconda classificata, subito dopo l’Egitto, nel triste campionato del bracconaggio nel bacino del Mediterraneo.

“Nonostante la costante diminuzione dei cacciatori italiani, la caccia continua rappresentare una delle principali cause di perdita di biodiversità e diffusione delle illegalità – commenta Dante Caserta, Vice Presidente WWF Italia - Uno studio commissionato dal WWF dimostra come in coincidenza del periodo di apertura della caccia aumenta in maniera esponenziale il numero di esemplari appartenenti a specie protette (soprattutto rapaci) che vengono ricoverati nei centri di recupero animali selvatici dell’Associazione”.

Drammatico anche il bilancio di persone che muoiono o restano ferite a causa della caccia.