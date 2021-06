12 alveari sulla linea Napoli-Roma: FS chiama in soccorso squadre di apicoltori professionisti

I nidi in alcune strutture ferroviarie in prossimità della linea AV Napoli – Roma. Portate in salvo tutte le api

Le api sono una specie protetta, fondamentale per il mantenimento dell'ecosistema. Per questo motivo, quando sono stati contati ben 12 alveari lungo la tratta ferroviaria Napoli-Roma, la Rete Ferroviaria Italiana ha affidato a squadre di apicoltori professionisti l'incarico di rimuovere i nidi per trasferirli in luoghi sicuri e protetti, senza causare loro traumi di alcun genere.

Al lavoro ha preso parte personale ferroviario dopo essere stato adeguatamente istruito in sedute di apprendimento sui comportamenti da seguire durante l’attività di rimozione,e dotato di indumenti protettivi per evitare punture. Presente, per tutta la durata degli interventi, un infermiere specializzato munito dei presidi medici necessari ad azioni sanitarie di primo soccorso.

Anche lo scorso anno RFI aveva eseguito un intervento analogo trasferendo con successo sei alveari.