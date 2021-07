Ami gli animali? Ecco come vincere una fornitura di caffè o una chat con Antonino Cannavacciuolo

Il caffè è certamente un momento di socialità. Gustarlo in compagnia è la sublimazione della sua stessa essenza. Ma cosa succede se mentre lo beviamo con noi ci sono i nostri amici di piume o pelo? Nasce così il social foto contest “Lollo animali da caffè” che tra gli obiettivi ha quello di sostenere l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali.

Il social foto contest Lollo

Per tre mesi, a partire dal 5 luglio, ogni foto inviata a Lollo contribuirà a donare una visita veterinaria a un trovatello accudito dai volontari Enpa-Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, mentre ogni settimana saranno attribuite una macchina a cialde Lollina completa di una fornitura di Lollo Caffè con l'aggiunta di una chiacchierata in video chat con il mitico chef Antonino Cannavacciuolo per farsi svelare alcuni dei suoi “segreti”.

Come partecipare

I concorrenti dovranno inviare una foto ironica e scherzosa mentre gustano il caffè in compagnia del proprio amico speciale.

A partire dal 5 luglio, ogni settimana sarà estratto il nome di un vincitore che si aggiudicherà una Lollina, la macchina a cialde ultima nata in casa Lollo, oltre a una fornitura di Lollo Caffè. In più, avrà la possibilità di interagire in video call con Antonino Cannavacciuolo, per rubare allo chef i trucchi e i segreti del mestiere.

Il concorso andrà avanti per tre mesi e ogni foto caricata sulla landing dedicata al progetto contribuirà a donare una visita veterinaria a un trovatello accudito dai volontari Enpa.

Regolamento del concorso

Per partecipare bisogna collegarsi al sito www.lolloanimalidacaffe.it, registrarsi con i dati richiesti e caricare una foto originale raffigurante il momento del caffè insieme al proprio amico alato o a quattro zampe.

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio.