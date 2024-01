1000 euro a chi adotta un randagio: la bella iniziativa di un comune dell'area metropolitana

"Cari concittadini, nell’ottica della tutela degli animali e per incoraggiare l’adozione dei cani randagi, catturati sul nostro territorio e ricoverati presso il canile convenzionato Pineta Dog, abbiamo istituito un incentivo economico per chi intende compiere questo atto di amore": con queste parole Giorgio Zinno, sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano informa su Instagram di un'iniziativa davvero molto bella.

1000 euro di contributo all'adozione

All’atto dell’adozione il Comune di San Giorgio riconoscerà all’affidatario un contributo a titolo di compartecipazione alla spesa per il mantenimento, in forma di rimborso per l’acquisto di pasti e cure mediche spalmato su 3 anni e pari a

400.00 euro per il primo anno

300.00 euro per il secondo anno

300.00 euro per il terzo anno.

Le modalità per l’adozione e i requisiti necessari sono pubblicati sul sito del Comune.

I requisiti

Potranno essere adottati i cani di qualsiasi razza, catturati sul territorio del comune e affidati al canile convenzionato da almeno 60 giorni.

Sarà possibile recarsi presso il canile per scegliere il cane da adottare.

Una volta scelto, si dovrà presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo, in piazza Carlo di Borbone a san Giorgio a Cremano o via pec a: protocollo.generale@cremano.telecompost.it

Naturalmente - avvisa il sindaco Zinno sulla propria pagina Instagram - saranno preventivamente accertate le condizioni economico-relazionali del richiedente da parte dell’Ufficio comunale Tutela e Benessere Animale che provvederà alla valutazione per l’adottabilità del cane.

Attenzione: possono adottare un cane e richiedere il contributo i cittadini di San Giorgio a Cremano che abbiano compiuto 18 anni o le associazioni animaliste, ambientaliste e di volontariato purché: