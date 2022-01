Blues ha trovato casa: adottato da una nostra lettrice

In questo momento così cupo, poter raccontare una piccola, dolce, buona notizia regala un'emozione grandissima: Blues ha trovato casa dopo che una nostra lettrice ha letto la sua storia.

Meraviglioso setter tricolore di circa 2 anni, Blues era stato chiamato così dai volontari del gruppo Fb Angeli a 4 zampe che lo avevano raccolto alla periferia di Napoli, ferito e spaventato, per l'infinita tristezza che velava i suoi occhioni: cane di casa, buono e dolcissimo, Blues non solo era stato abbandonato, tradito dal suo umano, ma ogni appello per la sua adozione era caduto nel vuoto. Nel frattempo Blues diventava sempre più triste. Poi ieri, grazie alla nostra lettrice, il miracolo: vedere assieme lei e Blues riempie davvero il cuore di gioia.