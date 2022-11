La famiglia si trasferisce e non lo porta con sé: appello per Lucky, 1 anno

Lucky è un cucciolone bellissimo e dolcissimo. Mix pastore, poco più di 1 anno, era stato adottato a pochi mesi. Educato, socievole anche con i gatti con cui si mostra affettuoso e giocoso, è stato "lasciato indietro" dalla sua famiglia che si è trasferita per motivi di lavoro. Nessuno spazio per lui nella nuova casa e nella nuova vita.

Lucky sa di essere stato abbandonato, ma non riesce proprio a capire perché. Lo dimostra la sua aria triste e spaesata, sgomenta, e la ricerca continua di un contatto visivo con i volontari di Angeli a 4 zampe Adozioni che stanno cercando di salvarlo dal canile cui è destinato. "Salviamo Lucky - dice Rosa di Angeli a 4 zampe Adozioni - non facciamolo finire in canile. E' dolce, buonissimo, educato. E' un cucciolone meraviglioso".

Vaccinato, microcippato, abituato alle regole della casa, si trova in provincia di Napoli ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione (contatti 347 05 77 551, gradito un messaggio whatsapp)