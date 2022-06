Lieto fine per Ghibli: portato in canile quando aveva pochi giorni, dopo tanti anni ha trovato un papà. E' un nostro lettore

Avevamo raccontato la storia di Ghibli, entrato in canile circa 6 anni fa, quando era un cucciolo di pochi mesi: era stato aggredito ed era ferito. Nel corso degli anni i volontari di Angeli a 4 zampe - adozioni, che loavevano raccolto e curato, avevano lanciato tantissimi appelli nella speranza di trovare per lui una famiglia e una casa, ma erano tutti caduti nel vuoto.

Un papà per Ghibli

Dopo ben 6 anni, tanti per chiunque e soprattutto per un cane, quando per Ghibli - ormai grande sia di taglia che di età - non c'era davvero più nessuna speranza, il miracolo! I suoi occhi dolcissimi e la sua storia hanno fatto breccia nel cuore generoso di un nostro lettore, che ha contattato gli Angeli a 4 zampe e ha voluto conoscere Ghibli. E' arrivato a Napoli dopo un lungo viaggio in auto, dal Nord Italia. Si sono incontrati e tra loro è stato subito amore.

I cani felici sorridono

Per chi ancora ne dubita, qui c'è la prova che i cani quando sono felici sorridono. Guardate nella nostra copertina come è diversa l'espressione sul volto di Ghibli a sinistra, nel box del canile, triste e malinconico, e a destra, invece, nel giardino della "sua" casa, dove oltre alle coccole del papà ha anche la compagnia di altri due trovatelli, con cui ha subito fatto amicizia.

Le favole possono diventare realtà: l'importante è crederci e, soprattutto, avere un cuore grande e buono come quello del nuovo papà di Ghibli!!!!