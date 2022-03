Storia di Lupo che nessuno adotta perché "troppo grande"

Lupo è un cane "grande": nel senso più pieno e vero di questo aggettivo. E' stato abbandonato, questo è sicuro, perché ha tutte le abitudini del buon cane di "casa". Docile e dolce, equilibrato e mansueto, sa stare al passo e obbedisce ai comandi. Guarda gli umani con occhi colmi di attesa e speranza, ma non si avvicina se non è invitato. Con evidente dolore, si è adattato alla strada con la sua durezza: poco o niente cibo; freddo e pioggia d'inverno; caldo torrido e sete d'estate. Quando sul suo cammino ha incontrato un cucciolo di meticcio, abbandonato e solo come lui, Lupo lo ha adottato, accudendolo e proteggendolo. A lui dava i pezzi di cibo migliori che trovava, lo ha tenuto al sicuro dalle insidie della strada e riscaldato di notte.

I volontari di Angeli a 4 zampe per più di un anno hanno vegliato su di loro, lanciando appelli disperati nel tentativo di trovare loro una famiglia o almeno uno stallo. Ma non c'è stato niente da fare. Irremovibili i "no" di quanti si sono rivolti ai volontari per adozioni alla vista di Lupo perché "troppo grande": hanno guardato la taglia e l'età invece del suo cuore - quello sì davvero enorme - e della sua generosità.

Oggi Lupo è ancora più solo e disperatamente triste: il suo amico, il cucciolo fulvo che accudiva, si è gravemente ammalato. I volontari hanno dovuto provvedere al suo ricovero, probabilmente resterà cieco, impossibile in ogni caso riportarlo sulla strada dove si trova Lupo, per cui non c'è neanche uno stallo. Da qui l'appello accorato che gli Angeli a 4 zampe lanciano attraverso NapoliToday: Lupo ha bisogno di qualcuno, qualcuno "grande" come lui, qualcuno che abbia il cuore generoso come il suo e sappia cosa significa davvero amare.

Circa 4 anni, taglia media, Lupo si trova in provincia di Napoli, ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione (info 347 05 77 551; è gradito un messaggio di presentazione WhatsApp)