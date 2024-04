Cane si smarrisce tra i boschi. Recuperato con sofisticato drone dai Vigili del fuoco

Axel, per tutti "Sisino", era coi suoi umani domenica mattina quando, forse reso euforico dai profumi di primavera o attratto da qualche movimento nei cespugli, ha iniziato a correre nell'area boschiva che si trova alle spalle del Fatebenefratelli, a via Manzoni, sparendo dalla vista.

Inutile chiamarlo, troppo lontano, e cercarlo, vasta la zona. I suoi umani - preoccupatissimi - hanno lanciato un appello disperato, anche nel gruppo Fb "SOS Aiutiamoci tra noi" .

Dopo ore di disperazione e paura per le sorti di questo simpatico monello fulvo, su Fb l'annuncio che tutti speravano.

Lo spettacolare salvataggio

Carissimi - scrive la "mamma" di Axel - abbiamo trovato Axel dopo 9 ore di ricerca nella costa boschiva che dall'ospedale Fatebenefratelli va fino a Cavalleggeri. È un'immensa zona verde molto abbandonata e piena di erba alta, incolta e impervia! Solo i Vigili del Fuoco della sezione Mostra e i Vigili del Fuoco sezione SAPR Regionale con l'ausilio di Droni, hanno potuto ridarci questo temerario "monello peloso"!

Avevano un Drone in grado di sorvolare la zona con la registrazione delle nostre voci che richiamavano il cane! Uno spettacolo!

Un servizio fatto di competenza e amore verso tutti noi"

La ricerca è stata incessante, è spiegato nel messaggio su Fb: "Il cane si era perso e non riusciva a risalire la scarpata. Il nostro Plauso ai Vigili del Fuoco! Compenetrati nel nostro dolore già grande per il grave lutto che stavamo vivendo, motivo per il quale eravamo in quel luogo, non hanno esitato ad intraprendere qualsiasi impresa pur di ritrovarci Axel!"