Il wonder tour di Oreo arriva a Napoli

Venerdì 3 e sabato 4 novembre a Napoli Appuntamento in Piazza Dante con lo show della WonderBox. Tanti Oreo in regalo girando il biscottone #oreo #pienodimmaginazione Arriva a Napoli il Wonder Tour di Oreo, un vero e proprio road show pensato come un sogno itinerante tutto da gustare, capace di rapire gli spettatori per immergerli nel mondo dell’immaginazione di Oreo. “Fai Girare l’Immaginazione” è il motto di una serie di attività destinate al pubblico delle grandi città italiane dove verranno distribuiti gratuitamente tanti Oreo Double, la novità di Oreo con doppia crema per un doppio divertimento. Nell’autunno 2017, il Wonder Tour si è fermato venerdì 20 e sabato 21 ottobre in Piazza Argentina a Milano e venerdì 27 e sabato 28 ottobre Piazza Cavour a Padova. Dopo aver deliziato il nord Italia, Oreo arriva a Napoli venerdì 3 e sabato 4 novembre in Piazza Dante con la Wonder Box, un’immensa e misteriosa scatola interattiva: girate il biscotto per ottenere gratis gli Oreo e fate il pieno di immaginazione! Le Oreo Bike del Wonder Tour sono approdate anche a Torino, Bologna, Perugia, Padova, Bari, Salerno e Catania cariche di Oreo Double: maxi dosi di golosità e divertimento!