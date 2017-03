Yellow Ball sbarca a Napoli: che cos'è e come partecipare

Aprono le iscrizioni per Yellow Ball Waterpolo International Event 2017, l'evento in programma dal 25 giugno all'1 luglio prossimo a Napoli, che coinvolgerà oltre 60 club da tutto il mondo.

Saranno ancora quattro i tornei previsti per la terza edizione dello Yellow Ball: under 11 (maschile, femminile o mista), under 13 (maschile, femminile o mista), under 15 maschile ed under 15 femminile, il Pink Ball che viene riproposto dalla Waterpolo People dopo aver riscontrato l'enorme entusiasmo per l'iniziativa lo scorso anno.

I campi da gioco saranno ubicati all'interno della Piscina Scandone, la cattedrale della pallanuoto napoletana, la Piscina Acquachiara e, grande novità di quest'anno, verrà istallato un campo a mare nel pittoresco borgo di Marechiaro.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dell'Associazione Borgo Marechiaro che, con i suoi associati e le numerose attività del posto, supporterà l'evento per la sua intera durata.

Per tutte le informazioni sulle iscrizioni: http://www.waterpolopeople.com/yellow-ball/

Immagini tratte dal canale Youtube "Yellow Ball"