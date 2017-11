Iniziativa del Comune di Napoli, nella persona della delegata alle Pari Opportunità Simonetta Marino, contro la violenza sulle donne. Quest'ultima si è recata in via Cervantes per dipingere di rosso lo schienale di una panchina. Il gesto simbolico anticipa le iniziaive che verranno realizzate il 25 novembre nell'ambito della Giornata contro la violenza sulle donne.