Occhio ai colpi di calore per i nostri animali. La veterinaria Olga Strechi dell'ospedale per animali Fido&Felix di Frattaminore spiega quali sono i rischi dettati dal caldo per cani e gatti, come riconoscere i sintomi di un'ipertermia e quali rimedi adottare per alleviare le sofferenze dei nostri amici a quattro zampe.