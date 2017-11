Il Var nei Colloqui di Lavoro, il divertente video con Marco e Fabiano

Girata con Jacopo Morini per CAT, è un nuovo format Youtube e Facebook

Cosa succederebbe se il VAR fosse applicabile alla vita reale, ed in particolare nei colloqui di lavoro? È la domanda che si sono post i campani Marco e Fabiano, già autori di video virali come Meridionali’s Kalma e Sei Sparito. La risposta è nella loro nuova divertente clip, girata con Jacopo Morini (ex Iena e direttore creativo di TDH) per CAT.

L'idea è d'effetto: di fronte si trovano un aspirante dipendente (bugiardo) e uno scaltro responsabile del personale, il quale si affida ad un'avveniristica tecnologia per verificare le reali capacità dell’interlocutore. Appunto il Var, che tanto sta facendo discutere dalla sua introduzione nel campionato di calcio.

Il Var nei Colloqui di Lavoro è l’ultimo dei format prodotti e lanciati su Facebook e Youtube da CAT (Crew di Armando Testa).